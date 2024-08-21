一名糖尿病患者同時有體重過重的問題，當醫師仔細檢查他的飲食狀態後，發現問題就出在碳水化合物的攝取，於是建議對方回去後應好好地調整飲食。然而，他卻採取過於極端的方式，完全不吃碳水化合物，結果雖然體重下降明顯，但痛風一直發作，令其相當難受。

為何該個案不吃碳水化合物反讓痛風纏身？減重專科暨家醫科醫師魏士航在《小宇宙大爆發》節目中說明，原因在於減重過程中，身體分解組織會產生很多的尿酸；再加上體內碳水化合物含量極低時，酮體的產生也會讓水分大量流失。而上述2個因素加總起來，就使得其痛風無法控制。

魏士航進一步提到，想要改善血糖數值，很多人都會想說戒吃碳水是最簡單的方法，實際上他並不建議這麼做，尤其糖尿病患者更要謹慎。他點出，糖尿病人不吃碳水恐有2大風險，其一是低血糖，由於糖友通常都需要一些藥物，甚至是胰島素來控制病情，當直接把碳水化合物、糖分拿掉，沒有相對應去調整藥物，就很容易發生低血糖的情況，十分危險，務必先跟醫師討論後再進行。

另一風險則是酮酸毒血症，魏士航指出，當突然不攝取碳水化合物時，胰島素分泌會變得很少，甚至沒有分泌。此時，身體就會大量利用脂肪來作為能量，並產生大量的酮體；而酮體在血液內堆積，會帶來酸鹼值不平衡、電解質失衡的問題，屬於內科的急症，嚴重恐危及生命。

因此，魏士航強調，糖尿病患者真的不要採取如此極端的減重方式，唯有循序漸進地改善健康，避免急於追求立刻解決問題，才能為身體帶來真正的益處。