共同社21日報導，日本防衛省2025年度預算申請草案曝光，共列入創新高約8.5兆日元的防衛費。多名相關人士20日透露，為了提高探測和追蹤飛彈能力，預算草案將首次列入3232億日元用於構建由多顆小型衛星捕捉目標的「衛星星座」系統。還將新設負責監視和應對的「宇宙作戰團」（暫名），並考慮將其更名為「航空宇宙自衛隊」。

據報導，日本防衛省將推進擁有能夠從敵方射程圈外做出應對、並能用於反擊能力（對敵基地攻擊能力）的長程飛彈。還將採購延長「12式陸基反艦飛彈」射程的「性能提升型」（艦艇發射型）和潛射飛彈。

草案也列入59億日元，用於在日本開發搭載在與英國、義大利共同開發的下一代戰機上的下一代中程空對空飛彈；還列入30億日元，用於採購摧毀入侵的敵方車輛等的小型攻擊型無人機。

報導稱，日本防衛省將建設能夠統一指揮統制陸海空自衛隊的雲端基礎，還鑑於近期被無人機拍攝了海上自衛隊直升機護衛艦一事，導入旨在強化基地警備的新器材。