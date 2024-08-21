新竹縣政府教育局舉辦兩天一夜高中職校園社團幹部訓練營，以「夏日生存營」為主題，讓學生們「火光照亮夏夜，熱情點燃青春！」展開一段充滿挑戰與學習的旅程，日前圓滿落幕後，教育局長楊郡慈指出，12月將推出「追夢線」嘻哈擂台賽，邀全台對嘻哈饒舌有興趣的青年切磋，總獎金高達20萬元。

楊郡慈表示，參加營隊除了新竹縣市學生外，更吸引桃園市、苗栗縣、台中市超過15所學校的社團代表參加，成為跨縣市學生社團交流的活動。

在為期2天特訓營中，教育局聘請經驗豐富的專業講師，為學員講授具專業及實用性的社團經營相關課程，包含團隊關係建立、社團幹部意識、活動企劃技巧及品牌行銷策略和視覺美術思維，還有高空探索課程，讓參與學子挑戰自我極限、突破自己。

楊郡慈以「社團大學姐」的身分參與營火晚會，從拜火舞到營火舞，玩遍「整套營火晚會」，感受營隊活力與魅力。

楊郡慈表示，縣府非常重視校園社團的發展，不僅提供經費補助及場地免費借用，更積極策劃各種豐富多樣的活動，包含大型社團聯合展演、主題交流活動、跨縣市社團串聯行動、見習參訪、增能培力工作坊及幹部聯合訓練營等，全年活動不間斷。

楊郡慈指出，繼7月「綻放線」大型聯合展演及幹部聯合訓練營後，12月將壓軸盛大推出「追夢線」嘻哈擂台賽，廣邀全台對嘻哈饒舌有興趣的青年站上舞台切磋，總獎金高達20萬元，歡迎大家踴躍報名。更多校園社團資源及活動資訊，可至「新竹縣政府教育局青年事務科」粉絲專頁查詢。