被稱為竹科新手村的新竹市金山街住宅區出現跟拍之狼！1名科技公司女工程師日前在租屋處發現有偷拍狼潛入擺放攝影機偷拍，本月19日當天其在金山街1家美甲店消費時，又發現門外有名男子跟蹤偷拍，仔細一看與潛入其住處者是同1人，嚇的趕緊向警方報案，警方已掌握特定對象偵辦中。

據了解，女工程師是先於去年12月間，發現有不明男子闖入她位在金山街的租屋處擺放攝影機，當時對方尾隨其他住戶進入她住的大樓，在樓梯間徘徊將近1小時，並在她住的樓層擺放手機可直接連動的監視攝影機。

未料，女工程師19日晚間到1家美甲店消費時，再次發現自己被跟拍，經調閱監視器發現對方騎著白色機車到美甲店附近，先躲在落地窗玻璃的窗簾旁偷看，隨後竟直接走到門口拿手機偷拍，被她跟店家發現後，隨即轉身離開。

經過她初步的比對包括髮型、眼鏡、鞋子、身型以及走路的方式，推測該名男子就是同一人；被害人同時表示，她當晚有追出喊「先生」，一般人會回頭吧，但他沒有，顯示是不正常情形。

女工程師事後懷疑自己早已被跟蹤，她1個月只去1次的美甲店，對方都能騎車追蹤偷拍，讓她心生恐懼，因此向警方報案。

市警二分局關東橋派出所長方彥中表示，此案經調閱監視器清查，已掌握特定對象身分，並將通知到案說明，同時依跟蹤騷擾防制法偵辦。