南投縣60歲巫姓女子今（2024）年4月下旬在住處喝高粱酒後，開車逆向上國道3號，一路往南狂飆至少20公里，沿途用路人嚇得狂鳴喇叭、閃燈提醒並報警，隔天凌晨她在竹山段被國道警察攔下，酒測值0.91毫克，她還踢傷、勒傷女警，南投地院依公共危險、傷害，處應執行刑7月。

巫姓女子4月25日晚間在台中市住家喝了3、4杯高粱酒後，竟開車逆向上國道3號。用路人報案說，他開車北上行經國道3號南投中興路段、國3北向223公里處，發現一輛轎車逆向往南狂飆，他狂按喇叭、狂閃大燈示警，對方毫不理會。

巫姓女子酒測值0.91毫克開車逆向上國3，還踢傷、勒傷女警，南投地院依公共危險、傷害，處應執行刑7月。（楊靜茹攝）

國道警察獲報，4月26日凌晨0時4分在國道3號243.4公里處攔下巫女駕駛的轎車，巫女的呼氣酒測值高達每公升達0.91毫克，嚴重超標，將巫女依現行犯逮捕，巫女卻用腳踢傷執行逮捕的女警。

巫女被送往國道名間分隊後，她拒絕配合搜身，竟出手勒住執行搜身女警脖子，並朝女警狂踢，造成該女警的四肢擦挫傷。檢警訊後，將巫女被依公共危險罪、2個傷害罪法辦。

南投地院法官審理後認為，巫女酒駕，酒測值超過標準值很多，還不尊重代表國家執行公權力的警員，對執行公務警員施暴，妨害公務，漠視國家公權力，事後雖然坦承犯行，迄今未與2名受傷警員和解或調解，酒駕依公共危險罪判處有期徒刑3月，2個傷害罪各處3月，應執行有期徒刑7月。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！