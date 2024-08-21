學員於養蜂示範區實係操作林下養蜂作業。（林業署提供／李京昇台中傳真）

學員認真學習，走菌時序及濕度掌握得宜，所生產的段木香菇圓潤飽滿具有彈性品質優。（林業署提供／李京昇台中傳真）

為讓林農有更多元選擇，進行森林經營兼顧經濟收益，林業及自然保育署台中分署今年首次推出林下經濟全品項課程，包含段木香菇或木耳、森林蜂產品等6項，規畫60小時培訓課程，讓參與農民實際操作練習、加強技能，更提供栽培場域專家訪視等輔導措施，手把手扶持從無到有栽培林下經濟產物，創造林下新經濟。

台中分署今年度林下經濟全品項課程，設置段木香菇、森林蜂產品、台灣山茶及天仙果等4處實作示範區，並邀請專家介紹各品項環境選擇、栽培與採收等經營管理、加工與商品開發、產業市場現況、成本利潤分析、風險因應等相關課程。

同時在實作示範區設置27個蜂箱，由學員每周定期查蜂，觀察蜂量、花粉、花蜜情形及除蟎處理並做成紀錄，另由林業試驗所指導學員實際栽植50株天仙果，了解栽植過程及應注意事項。

林業保育署台中分署指出，2020年即導入段木香菇培訓輔導團隊，4年來持續陪伴林農，提供段木香菇栽培、產銷等技能，輔導完成培訓達52人次。夏季山區午後降雨，濕度充足搭配適宜環境及菌種，林農的段木香菇大爆發，香菇圓潤飽滿具有彈性，1噸段木的香菇產量高達23斤，年產值達35萬元，為投入林下經濟的林農們注入一劑強心針，更創造山村綠色經濟。

台中分署表示，在林業用地經營林下經濟需依「林下經濟經營使用審查作業要點」向相關單位提出申請，轄內國有林承租人可至鄰近工作站洽詢林下經濟申請作業，增加營林收益，從森林及周邊自然資源得到經濟收入，為振興山村部落經濟注入新活力。