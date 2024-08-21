繼日前包括廷鑫(2358)、昶虹(2443)、牧東(4950)等3家上市櫃公司，由於第2季財報難產，最快將在11月18日下市外，證交所昨（20）日又宣布，手機代工大廠華冠(8101)因變更交易滿3年大限，將自明（22）日起下市，近2.4萬名股東手中的股票淪壁紙。

上市櫃公司除金控外，第2季財報需在最後期限8月14日前公告完畢，但卻有廷鑫、昶虹、牧東等3家公司交不出財報，若情況持續未改善，最快得在11月18日，金管會提醒投資人特別注意。

無獨有偶，手機代工大廠華冠將自明日起停止買賣，是證交所宣布股票退場機制之後，又有一家適用。而據集保統計，華冠目前仍有2萬3688名股東，昨日以跌停價2.11元作收。

早年華冠曾與明碁、華寶、英華達、大霸等，並列台灣手機代工大廠，主要客戶包括索尼（SONY）等，2003年曾大賺逾10億元，EPS達4元，並在2004年7月掛牌上市，2006年4月3日，盤中股價最高曾衝上59.3元。（文章未完…全文見此）

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