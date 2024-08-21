民進黨祕書長林右昌日前批基隆市長謝國樑掏空基隆，基隆市國民黨籍議員21日表示，謝市府執行的都是議會通過的預算，何來「掏空」一說。另外，也再度強調，隨著市府與NET主富公司相關的法律訴訟釐清，罷團罷免的訴求也就失去了正當性。

林右昌日前表示，謝市府將東岸、博愛等停車場以長達20年的契約委商，再加上東岸商場的ROT契約也認為有缺失，指謝國樑根本是掏空基隆。對此，國民黨籍基隆市議員藍敏煌表示，基隆市府所有的預算都必須經過財主單位審定，並送議會通過後才能夠動支，這個是法律常識。因此謝國樑所推動的市政建設，相關預算都是市議會通過，那麼怎麼會有亂花錢的問題？又何來掏空的說法？

國民黨籍市議員藍敏煌、俞叁發、郭美秀21日上午召開記者會，三人指出，這次謝國樑罷免案的起因，就是因為東岸商場的相關爭議。隨著近來基市府在東岸商場相關的法律訴訟及審定上連續獲4連勝，等於確認了基市府依法行政的清白。同時也凸顯了這次的罷免失去了正當性。

藍敏煌認為，東岸商場相關的爭議，單純是因為NET主富公司未得標就挾怨報復，致使促參案模糊焦點，再加上民進黨從中央到地方傾全黨持續攻擊醜化導引之下，成為發起罷免案的政治陽謀。

俞叁發認為，東岸商場的相關爭議，隨著市府在一系列訴訟的結果出爐，也就證明了基市府與市長相關的舉措並沒有違法。現在，也該是恢復謝國樑清白的時候。他呼籲民眾應該明察秋毫，不要再聽別人造謠、抹黑、帶風向，甚至醜化謝國樑。

另外，藍敏煌指出，林右昌在8年任期期間還債26億元，當然值得肯定，但謝國樑上任一年半，便還債9億元，他認為相比起來謝國樑更會持家。

藍敏煌強調，罷免案已成定局，將於10月13日星期日舉行投票，呼籲基隆市民理性面對這場罷免選舉，請大家挺身而出，用不同意罷免來反制民進黨的惡質操作，以避免台灣陷入一連串的罷免潮！