邱鋒澤發布專輯主打歌〈摺痕〉，與香港女演員蔡思韵赴日本拍攝MV，兩人兩天加起來睡不到5小時，一連拍攝3天，號稱是「有史以來最累MV」。

邱鋒澤表示：「其實我大概有10年沒有來日本了，所以在決定來這裡拍攝時真的很期待，一部分是可以感受日本的文化，一部分也是希望出道10週年可以給歌迷一些特別的驚喜。」蔡思韵也分享：「之前就有聽鋒澤的歌曲，覺得他很有才華，拍攝前有點小擔心鋒澤是酷酷的男生，結果完全不是，很Gentlemen也很Nice，整個拍攝過程很開心。」

邱鋒澤(左)與蔡思韵赴日拍攝〈摺痕〉MV連結（原音兄弟提供）

〈摺痕〉MV講述，面對戀人生重病且命不久矣的邱鋒澤，在對方生命的最後依然暖心陪伴他走完最後一段路。MV劇情雖然揪心，卻也唯美的呈現日本的文化及風景，包括東京鐵塔、川越冰川神社、夏日祭典等。

邱鋒澤(右)與蔡思韵赴日拍攝〈摺痕〉MV連結（原音兄弟提供）

提及拍攝中最印象深刻的片段，邱鋒澤與蔡思韵皆表示：「在東京鐵塔旁的天臺！」兩人為了在這個景留下紀念，互相幫對方拍照，在開始之前邱鋒澤笑說：「其實我對這個挑戰蠻沒有信心的，因為我平常都是被拍的那個。」蔡思韵則信心滿滿地接受挑戰。

邱鋒澤(右)與蔡思韵赴日拍攝〈摺痕〉MV連結（原音兄弟提供）

〈摺痕〉由賴佑政作曲、金曲獎最佳作詞人葛大為填詞，講述一段感情如同不會復原的傷疤，就算對方已經離開，但情感已經烙印在心中不會抹去。邱鋒澤分享：「摺痕這首歌如果要簡單說明的話，我覺得是與傷痛共存，用『紙張經過翻折留下的痕跡』比喻成生命中無法被抹滅的感情，這個概念是我以往的歌曲中沒有出現過的，團隊也花費了一年準備這首歌曲，希望大家會喜歡。」

此外，邱鋒澤出道10週年紀念專輯《COlOR Free》精裝版也可在各大通路開始預購，平裝版則於10月初發行。