永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控是國內首家將永續長和永續辦公室設置於董事會層級的金融控股公司，這不僅展現了公司在永續發展上的高標準，更是對社會和環境永續承諾的具體實踐。朱士廷強調，永豐金控致力於成為國內業界的領導者，通過強化永續治理架構，推動全公司上下在永續發展策略上的共識與落實。

早在此次決議前，永豐金控就已於董事長的領導下設立永續發展委員會，由董事長親自擔任主任委員，總經理及主要子公司的董事長、總經理共同擔任委員。在該委員會的推動下，永豐金控近年在永續績效上表現卓越，屢獲國內外指標型永續評比的高度肯定。永豐金控不僅是道瓊永續指數成分股，且已連續三年在S&P全球永續年鑑中名列銀行產業前5%；MSCI ESG評級達領導等級AA；CDP供應鏈議合獲「領導等級A」最高榮譽，並連續四年獲得CDP氣候議題「領導等級A-」殊榮；同時連續四年獲頒財資雜誌(The Asset)最佳ESG企業白金獎；並連續四年名列「天下永續公民獎」前100強，成績斐然。

為進一步健全永續治理架構，永豐金控決議將永續發展委員會提升至董事會功能性委員會層級，並由金控、銀行、證券、租賃等子公司的董事出任委員，其中更包括3位獨立董事。這一決策不僅強化了公司對永續發展的承諾，也確保了永續發展策略在金控及子公司間的一致性和全面落實。

與此同時，永豐金控在董事會下設立永續辦公室作為專責部門，涵蓋顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續等跨部門任務編組，推動各項永續計畫。林本明副總經理被指派為永續長，過去曾擔任永續發展委員會執行秘書、金控策略室主任及銀行總經理辦公室主任，具備豐富的實務經驗與專業知識。林本明將引領永豐金控在面對永續與財報接軌的趨勢下，持續推動永續發展相關工作，並在永續發展委員會的指導下，助力永豐金控在永續發展領域再創新局。