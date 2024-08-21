2023年10月，小犬颱風襲台，24歲的曾先生回家路上，遭路邊電線繞頸，氣管嚴重破裂，生命垂危。台大雲林分院急救、進行氣切後，將曾先生送往總院。在台大醫院胸腔外科部主任陳晉興團隊的幫助下，以人工組織進行修補，成為全球首例因氣管外傷接受主動脈移植的個案。曾先生手術隔天就脫離呼吸器，並在今年4月移除氣切管，現已可進食、說話，回歸了正常生活，今出席記者會時，帶著氣音說「感謝台大醫院救我一命」。

在加油站打工的曾先生，颱風天下班騎車回家時，被路邊掉落的電線繞頸，引發頸部重大外傷，氣管破了3公分的大洞，當下呼吸困難，頸部組織腫脹，被送往台大雲林分院急救。由於曾先生上半部的氣管破洞，嘴巴無法插管，只有下半段的氣管完整，院方為他進行氣切，並從腳上摘下指甲，進行初步的氣管修補，後將他轉送台大醫院。

台大醫院2017年就成立了氣管移植團隊，在與法國專家交流後，2020年向衛福部提出以大體捐贈的主動脈進行氣管移植的臨床試驗。陳晉興表示，心臟、肺臟的移植，都是將器官種入，心臟作為心臟使用、肺臟作為肺臟使用，但主動脈強度高、有彈性且低排斥，種入後還會長出黏膜上皮細胞、軟骨習慣，變成氣管。過去在兔子、豬的實驗中均證實有效，且台大第一例主動脈移植者，更是存活了3年以上。

曾先生去年10月26日接受主動脈移植後，隔日就移除呼吸器，12月5日順利出院，更在今年4月移除了氣切管，目前已可順利進食、說話，並回歸正常生活。目前的他說話帶有氣音，出席記者會時說了一句「感謝台大醫院救我一命」。

陳晉興表示，台大醫院至今已累計完成5例主動脈移植個案，其中3例成功、2例因癌症嚴重、身體過於虛弱而失敗。3例成功個案中，有2人都患有結核病，另1人則是外傷導致氣管破損。台大醫院近期已將結案報告送出，向衛福部申請將這項手術納入常規醫療，並爭取健保給付，幫助更多氣管狹窄、重大創傷的病人恢復健康。在未等到衛福部核准之前，若病人有緊急需要，仍可循恩慈療法的管道申請治療。