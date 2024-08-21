37歲蘇姓單親媽媽獨自撫養9歲女兒及6歲兒子，因無法承受親人罹癌、失業等壓力，今年5月14日在中和區汽車旅館飲酒、拉K後悶殺2名稚子，被新北地檢署依殺人罪起訴，適用《國民法官法》。

檢警調查，蘇女離異後帶著9歲女兒與6歲兒子住在父母家的地下室，家庭經濟不好。同年月12日母親節深夜11時，蘇女帶著一雙兒女搭計程車入住汽車旅館，她致電徐姓女性友人告知具體位置，直到13日晚間，徐女及她的前夫帶著餅乾、餐食前來探訪，約逗留1小時後離去。

檢警調查發現，事發當天蘇女飲酒、拉K後，在上午7時許餵兒女喝下有下藥的水後，拿物品悶住女兒臉部，過程中女兒醒來掙扎，蘇女竟掐住女兒頸部，導致女兒窒息死亡；接著蘇女以一樣的手法，不顧兒子中途亦清醒，狠心下手掐死兒子。

蘇女行兇後本想跟著輕生，但因體力不支，加上吸毒精神恍惚，當天下午1時，徐再度來訪，驚見小姊弟身體發紫，早已氣絕，並阻止蘇女輕生，經旅館工作人員報警案件才曝光。

蘇女供稱，因辭職照顧罹癌的祖母，生活、經濟壓力巨大，母親節當天和家人起爭執，於是帶著全部家當及兒女入住中和區汽車旅館，還隨手拍下孩子們熟睡的照片，並上傳臉書當成封面。

檢方近期偵結案件，依《家庭暴力防治法》、《兒童及少年福利及權益保障法》、《刑法》家庭暴力故意殺害兒童罪起訴蘇女。

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