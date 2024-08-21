國立金門大學國際招生連續6年穩步增長，今年再創新高，共錄取85名國際學生，錄取率較去年增加15.31％，目前境外生總數已達234人，其中以來自印尼的學生最多，累計達185人佔比將近8成。校方表示，此一增長不僅展現出該校的國際吸引力，更進一步鞏固了該校作為僑胞與家鄉聯繫樞紐的重要角色，並體現其在東南亞地區教育市場的深耕成果。

金大指出，今年錄取的國際學生來自印尼、香港、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞和馬拉威等多個國家，該校已連續6年實現國際招生的穩步增長，尤其是印尼籍僑生的增幅最為顯著。目前，校內境外生總數已達234人，其中來自印尼的學生最多，累計達185人；其次是馬來西亞，共有30名學生。

金大也表示，除學位學生外，該校今年再次承接外交部第三階新南向菁英專班計畫，招收了來自6個國家、14所不同姊妹校的20名優秀青年參與該計畫。儘管招收人數有限，校方仍然致力於擴大國際教育交流的廣度與深度，並加強與姊妹校間的合作關係。今年參與計畫的學員來自的姊妹校數量比去年增加了7所。

金大強調，未來將繼續致力於提升國際化教育水平，吸引更多來自世界各地的優秀學生，並積極推動與全球姊妹校的合作，為學生提供更多元的學習機會與國際視野。