苗栗縣數位機會中心（DOC）長年以來為普及偏鄉民眾數位應用，致力於推廣偏鄉數位學習。日前，教育部舉行數位機會中心優良團隊及人員選拔活動，在「特色推動優良團隊」項目中，苗栗縣三灣鄉DOC榮獲教育面、苑裡鎮DOC榮獲社會面、公館館DOC榮獲跨面向等獎項，肯定3個鄉鎮數位機會中心結合生活應用及新興科技體驗等服務，提供社區民眾免費的數位服務與學習資源。

苗栗縣政府推動鄉鎮數位機會中心，在多個鄉鎮輔導成立數位中心，教導社區民眾透過數位技術來改善社區運作功能，多個鄉鎮數位中心團隊榮獲無數的讚揚與鼓勵，並透過選拔表揚及相互觀摩激勵縣內數位機會中心執行團隊學習成長。

教育部近日舉行數位機會中心優良團隊及人員選拔活動，在「特色推動優良團隊」項目中，苗栗縣三灣鄉DOC榮獲教育面、苑裡鎮DOC榮獲社會面、公館館DOC榮獲跨面向等獎項。

另外，「服務貢獻優良人員」項目，則有公館DOC執行秘書吳雅琳、志工張雲霞以及三灣DOC志工林慶榮獲頒獎狀，感謝工作人員多年來對計畫持續付出的努力與奉獻，啟發了更多夥伴投入數位學習與服務，惠及更多的偏鄉地區及其民眾，是苗栗縣數位機會中心團隊的驕傲。

苗栗縣長鍾東錦表示，期望透過數位機會中心的設置，培養社區民眾使用數位科技工具的能力，感受現今數位生活的便利。並努力把數位普及的理念推廣到社區每個角落，將資訊服務推廣至各個村里，以服務多元族群，共享數位環境與資源，期待苗栗縣社區民眾能透過數位機會中心打造偏鄉數位應用亮點。