民眾黨主席柯文哲爭議纏身，台北市議會北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組20日初稿曝光，民進黨台北市議員簡舒培21日批評，北士科招商的期程，不僅與前民眾黨立委吳欣盈擔任新壽副總經理的時間完全重疊，且北士科T17與T18的得標者，就是吳任職副總經的公司，柯有瓜田李下之嫌。

簡舒培指出，新光人壽副總經理吳欣盈2019年11月19日被柯文哲提名為民眾黨不分區立委第7名，2022年11月遞補就任立委，2023年11月與柯文哲搭檔參選副總統。且吳擔任立委期間，都是留職停薪，未辭去新壽副總，新壽回覆議會公文中，也清楚說明吳是自請停職。

她說明，北士科招商大事記中，3次公告招標的時間點落在2019年10月31日、2020年6月30日和2021年7月30日，而T17、T18決標予新光人壽股份有限公司是在2021年10月13日。北士科首次公開招商後約半個多月，吳欣盈就成民眾黨不分區立委候選人，確定新壽拿下T17、T18後1年多，吳欣盈正式成為民眾黨的不分區立委。

簡舒培點出，北士科招商的期程，不僅與吳欣盈擔任新壽副總經理的時間完全重疊，且北士科T17與T18的得標者，就是時任民眾黨不分區立委候選人吳欣盈任職副總經理的公司。她大酸，「最愛吹噓自己學歷跟智商的柯文哲前市長，難道不知道『瓜田李下』四個字，要怎麼寫嗎？」