賴清德嫡系大將台南市立委林宜瑾今（21）日服務處跟立法院辦公室皆遭搜索，同黨的台南市立委陳亭妃下午出席中常會前被媒體問到，「是你出手」？陳亭妃說，「我沒那麼厲害」！

民進黨中常會前，英系立委莊瑞雄被問到，最近台南接連司法案件，是不是內鬥，是不是對賴清德的反撲；莊瑞雄說，「黑白講」、亂講，司法案件不宜過多評論，「我們也是你們寫了我才知道」。

被問到台南是否成為箭靶？莊說，司法案件不會看哪一個區域，真的不知道什麼事。

王世堅一現身，被問到外傳是陳亭妃出手，「陳亭妃是你好朋友」？王世堅說，陳是光明磊落的人，不會搞這種小動作，絕對是誤傳。自己有做什麼事，自己受就好，陳跟這件事完全無關。

陳亭妃一到黨中央，一樣很低調，也是被媒體追著訪，被問到「是否你出手」？陳亭妃說，「我沒那麼厲害」；今天是來開中常會，連講三次，「開中常會比較重要」。

不論媒體詢問是否黨內對賴的反撲等問題，她都說，「我們真的不清楚，基本上是來開中常會」；又講了一次「開中常會比較重要」。