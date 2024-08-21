Acer開學季促銷活動開跑，即日起至9月22日，購買Acer 家用筆電、家用桌機及商用筆電、螢幕及平板電腦與投影機指定機種，登錄抽PlayStation5 （Slim） 光碟版（市價約2萬元），還可周周抽AOPEN 27HC5R X2bmiipx 27吋曲面電競螢幕(市價約7999元)及AOPEN PV11a無線口袋微型投影機(市價約9990元)。

Predator電競螢幕。（Acer提供）

購買Predator指定桌機登錄送Predator x AXIO 掠奪者城市穿梭後背包(市價3880元) 及 Predator Galea 365電競耳麥(市價2490元 )；購買27吋Predator裸視3D螢幕上網登錄送Predator Aethon 300電競機械鍵盤-潮感黑 英文鍵(市價3290元 )；購買最新AI PC-Swift AI 14筆電，Swift X及Swift Edge指定筆電登錄送Predator Cetus 310有線電競滑鼠(市價999元 )；所有贈品數量有限，送完為止。

此外，Acer配合Intel於8月22日至8月28日於三創生活館舉辦的IGD實體活動(Intel Gamer Days)， 指定Predator電競筆電(14代)買就送「知名創作者毛毛二設計款Predator浴巾一條」(市價990元)，現場還抽出東京三天兩夜自由行(市價3萬元)。