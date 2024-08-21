台南機場直航飛往越南胡志明的班機，從2016年6月以每周都有班機往返對飛，載客率穩定成長，最高峰時期一度天天有航班，但隨著疫情爆發停飛，疫後，該線雖曾短暫復航但又喊卡，市議員陳怡珍21日提案要求盡速爭取台南至越南胡志明市國際航線復航。

台南市政府觀旅局對此表示，已在洽談中，對方有復航意願，預計年底前可簽約。觀旅局長林國華表示，目前已與越捷接洽中，對方也有復航意願，將待正式簽署備忘錄後將對外公布復航時間點，預計最快年底前就能完成復航。

陳怡珍表示，台南至越南胡志明市班機直航2023年1月一度復航約半年，但同年10月又停了，她強調，台南機場是雲嘉南地區最大機場，許多台商及越南籍新住民回家鄉都會就近到台南搭乘，非常仰賴這條航線，目前旅客只能飛至台北、台中、高雄再轉乘回台南，運輸十分不便。

林國華表示，疫情後，台南、胡志明市航線曾於去年元月短暫復航，一周3班，載客率穩定，約可達7成5以上，但因台南機場跑道維修，加上剛好飛此航線的A320飛機被召回機件維修，造成越捷飛機不夠，才會停航，越捷也有復航意願，年底前就能完成。