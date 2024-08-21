「千層蛋塔」近來竄紅，吸引不少民眾排隊購買。（示意圖／shutterstock／達志）

風靡韓國的「扁可頌」先前到台灣後刮起一股搶購旋風，卻有部分網友批評「吃不懂」且價格不便宜，而後又有「千層蛋塔」爆紅，吸引大批店家跟進搶賣，標榜用多層次塔皮擄獲大眾味蕾。不過有網友近期在社群發文問，感覺太多店家在做，人氣不如以往，「千層蛋塔是不是退燒了？大家跟風過了嗎？」瞬間掀起一票人討論。

過去葡式蛋塔也曾吸引熱潮，如今換「千層蛋塔」大搶風頭，更是在多地出現排隊風潮，不過有網友日前在Threads說，「弱弱問一下，千層蛋塔是不是退燒了？」有人補充說，至今都覺得是剛引進的麵包店「巢屋」最好吃，其他都只是跟風；也有網友說，「太多店家跟著賣了」、「吃過一次就不會想再試」、「不就是酥皮蛋塔嗎？」

PTT也有網友說，現在熱潮已過一陣子，「勝負區別在於排隊時間」；有網友底下回應，「還沒吃過...好貴」、「吃過了，根本不會再買」、「一顆80、90吃不起」、「不就是蛋塔嗎，還不便宜」、「我家附近的麵包店也都有出欸，看起來不怎樣」、「吃完覺得自己盤」。

更有人直言，「肯德基蛋塔真的無敵」、「KFC靠蛋塔活下來不是假的」、「乖乖吃肯德基就好」。不過也有人說，「很多名店還是在排隊」、「期待它涼去，不然買不到」。