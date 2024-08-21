現代人工作忙、常熬夜，常會額外補充維生素B群來提神。泌尿科醫師陳昭安表示，B群存在於一般食物中，均衡飲食者不必再補充B群，但若是素食者、孕婦或哺乳中婦女、飲食不均衡者、吸菸族群和常大量飲酒者，建議額外補充，補充時機以隨餐或飯後服用最佳。

陳昭安在臉書粉專PO出影片指出，很多人在問B群要怎麼吃？B群裡面包含維生素B1、B2、B5、B6、B7、B9和B12，和人體的DNA修復、神經再生、皮膚和黏膜修復、記憶力都有點關係。

陳昭安指出，B群存在於一般食物中，例如蔬果、肉類，或多或少都含有維生素B，只要均衡飲食，是不用額外補充B群的，但因為B12在肉裡面比較多，吃素的人，可能會缺乏B群。

此外，陳昭安指出，孕婦和哺乳中的婦女，可能需要葉酸，飲食不均衡的上班族、吸菸的族群，這些人補充B群，可以得到更大幫助，另若生活或工作需要大量飲酒，喝酒代謝會消耗維生素B，所以也較可能缺乏B群，建議額外補充。

陳昭安指出，補充B群這類健康食品，不建議空腹吃，飯後或隨餐服用B群，是比較好的選擇，而所有的保健食品都不能過量，但因B群屬於水溶性維生素，危險性相對較低，若服用過多會隨尿液排出，所以可能會尿色變得很黃。

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