桃園大圳於1924年竣工，至今已有百年歷史，因桃園為台地地形，早期集水區面積不大，為解決水源困境，桃園大圳將桃園灌區內原有2326個大小不一的埤塘整合成231個大型埤塘，並透過石門水庫、導水路、幹線、支線、分線彼此串聯，建立12條支線灌區，分別供灌桃園、蘆竹、大園、中壢、觀音及新屋等地區，供灌面積達2萬3000公頃。

桃園市長張善政21日出席「桃園大圳通水百周年展覽」記者會，他表示，桃園為台地地形，早期集水區面積不大，水資源有限，且遇雨則洪，遇旱則枯，日據時代先民普遍以人工方式修築埤塘行貯水灌溉之用，因此成就「千塘之鄉」的美名，綿密分布的埤塘及水圳，數量多、密度高，是世界上其他地區少有的景觀。

桃園市農業局長陳冠義提到，1916年為解決桃園水資源不佳困境，興建桃園大圳，爾後於1924年導水路與幹線段竣工，1925年舉行通水式，該圳路系統將桃園灌區內原有2326個大小不一 的埤塘整合成231個大型埤塘，並透過石門水庫、導水路、幹線、支線、分線彼此串聯而建立12條支線灌區，分別供灌桃園、蘆竹、大園、中壢、觀音及新屋等地區，灌溉標高110公尺以下農田，供灌面積達2萬3000公頃。

農業局說，桃園大圳完工後，桃園地區最大的改變即為「旱田水田化」，因為大圳興建整合的大型埤塘，除了引水供灌外，同時利用降雨及溪水補充調節與蓄水，進而將桃園荒蕪旱地改變為一年雙期作良田，大幅增加糧食產量，同時也作為桃園地區農業、工商發展及生活機能大動脈，至今百周年更成為桃園最重要的文化資產。

農業局也說，近年氣候異常，極端降雨與大旱發生頻率也逐漸提升，使農業發展面臨嚴峻考驗，為解決此困境，農業局除了持續辦理農業機具補助，減輕農業勞動力不足壓力外，另積極推動智慧農業，鼓勵農友導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧農業管理，並達到即時監測及災害預防，將自然環境可能造成的損失降至最低。

另陳冠義表示，今年春季降雨不足，導致桃園市第一期稻作遭受影響，後經農業部農田水利署桃園及石門管理處等與桃園市政府攜手合作，透過輪流供灌、調度埤塘用水等方式，使多數稻作順利完成收穫，後續將持續與中央水利單位保持聯繫，即時因應及協調農業供灌需求，降低天然災害發生後的風險。