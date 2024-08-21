所羅門在過去10年中不斷深化其AI視覺研發能力，已擴展其產品範圍至機器人應用之外，所羅門表示，公司不僅將視覺應用作為獨立產品提供，更提供完整的AI視覺應用開發平台，讓客戶能夠針對自己所需的場景迅速開發客製化解決方案，該平台還整合不同的機器人品牌、PLC、2D和3D相機、攝影機、AMR，甚至無人機等硬體，使用者可以利用這些軟硬體整合功能快速定制其任務，無需編寫程式語言。

在今年的自動化展覽中，所羅門展示各種視覺應用，從機器人3D視覺、AI缺陷檢測到整合AI和AR技術的增強智能解決方案，其中透過ChatGPT下指令給機器人，讓機器人或自走車(AMR)自主完成巡邏檢查，就算10公尺以外的物件如工業錶頭的指針數據都可立即辨識，協助降低人員走動時間並提高巡檢準確性，所羅門還展示一項創新技術，該技術整合AI和AR，運用AR導引作業員操作裝配任務，再由AI即時確認作業員操作是否正確。

目前所羅門AR+AI技術已成功運用於石化廠、汽車零件廠、連鎖零售店、國外捷運、國際機場等多類不同領域上。

藉由與Nvidia在機器人領域的合作，所羅門在這次自動化展展示一款智能運動規劃軟體，可根據用戶在3D CAD檔上面指定機器人需到達的點位和姿勢，即時算出數百條機器人可能行走的最佳路徑，並且避開機器人到達不了的「奇異點 singularity」，一舉破解過往工程師需耗費多時使用繁瑣的機器人教導器來進行機器人路徑編碼痛點。

所羅門Solvision AI瑕疵檢測產品已成功落地在許多半導體、EMS、汽車、隱形眼鏡、農業和醫療器材等行業，針對瑕疵樣本稀少的應用行業如半導體，所羅門近期開發了以生成式AI「模擬仿真」瑕疵的功能，以確保有足夠的多樣性樣本用於建立高識別率AI模型，同時也包含傳統AOI功能，更方便精確的定位和量測瑕疵大小，Solvision瑕疵檢測功能亦可輕鬆搭配機械手臂檢測非平面的大型物件，例如馬達或伺服器，僅需設定機器手臂需拍照檢驗的瑕疵3D位置，即可快速算出並執行最佳手臂檢測路徑。