遠傳360兒童手錶F2，不僅通過NCC(國家通訊委員會)認證、BSMI電池認證，還特別設計了過熱保護機制，讓孩子們使用更安全有保障。還加入了在地化設計，包含全繁體中文介面、支援注音輸入及Google在地化圖資。家長只需在手機下載專屬APP，就可隨時查看孩子的位置、設定安全區域。一旦孩子超出安全範圍，家長會立即收到警示通知。操作介面淺顯易懂，學齡前兒童、小學生都可以輕鬆上手。

不僅如此，手錶還具備一鍵求救功能，啟動後APP會發送警報且同時顯示孩子的即時位置，並自動運算抵達手錶配戴者地點的最佳路徑，家長即可以在第一時間了解情況，採取必要的措施。此外，遠傳提供安心售後服務、在台原廠保固，遠傳門市即可輕鬆維修，家長可放心讓孩子使用。

遠傳「兒童定位手錶」具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，還有超人力霸王、寶可夢等孩子喜歡的卡通造型。新推出的寶可夢皮卡丘兒童定位錶禮盒，搭配月付399元方案，就可以享有0元購機。