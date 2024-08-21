高雄鳳山區一家飯糰店，遭民眾貼網指控占用騎樓營業，還有涉食安、環境問題，高雄警方、衛生局前往稽查。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

高雄鳳山區一家飯糰店，遭民眾貼網指控占用騎樓營業，還隨意傾倒廢油、在地面烹調恐有涉食安、環境問題，還指控向警方報案卻姍姍來遲。警方澄清獲報後立即到場查處，1個月內已前往取締3次；高雄市衛生局也前往稽查，要求未符合標準處限期改善。

有民眾在「社會事新聞影音」平台指控，指鳳山區青年一路一處飯糰店家，長期占用騎樓作業妨礙通行，還在地面烹調食物恐有食安疑慮，甚至還將油汙直接到往水溝，也指控16日向警方報案後，警方超過1個小時都遲遲未到場。

警方澄清，該地點於16日上午9點20分起，陸續接獲3次報案均立即到場查處， 該日均未發現占用騎樓情形，而該處今年7至8月已有取締占用騎樓3次，依道路交通管理處罰條例第82條，處新台幣1200元至2400元罰鍰，將持續派員加強巡邏。

衛生局則說明，日前曾接獲民眾反映鳳山區某飯糰業者作業場所食安問題，衛生局派員依食品良好衛生規範準則查察，查獲作業場所無妥善設置病媒阻隔設施、環境未保持清潔、垃圾桶未加蓋、食材未離地、分裝食品未標示日期、冰箱無溫度記錄、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失，依食品安全衛生管理法規定令業者限期改善。

衛生局說，21日再度派員前往複查，前述缺失雖已改善，惟針對廢油排放及占用騎樓地事項，衛生局亦令業者應遵循相關規定，並移請相關單位查辦。