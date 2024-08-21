鹽水區長陳文琪（右五）頒贈感謝狀給每家業者。（張毓翎攝）

7月底凱米颱風過境，台南市鹽水區受到重創，多處淹水，引起社會各界關心，為了感謝熱心捐贈物資、金錢的單位，鹽水區公所21日舉辦感恩茶會，市府民政局長姜淋煌也到場致謝，他說，有時救災很難做到百分之百完美，即使很辛苦地去做，仍是會被誤會，不過公道自在人心，相信公所的付出，大家都有看到。

鹽水區岸內里長陳盈利因颱風期間分送至該里的便當數量不足，對鹽水區公所處理方式不滿，本月15日率百位里民到公所抗議，聽聞此事，不少鹽水居民紛紛抱不平，隔天鹽水區13個里中的12位里長前往公所送暖。

姜淋煌今天表示，天災地變發生，並不是大家所樂見，心情上難免會動盪、不安，這次很感謝民間單位幫忙從事救助工作，許多民意代表也出錢又出力，希望大家把之前的不愉快都忘記、向前走，後續民政局會加強檢討，包含如何加強設備設施、分工合作發送物資等。

感恩茶會上，新營產業園區廠商協進會10家企業更合力捐出76萬8370元至鹽水區公所行政預算專戶，公所將支付於凱米颱風期間購買便當等費用，區長陳文琪頒贈感謝狀給每家業者。

陳文琪表示，本次風災感謝市府、國軍、公司、民間團體、民意代表及個人的協助，讓鹽水區可以順利度過難關；風災期間，區公所依防災編組，克盡職責，在通報搶救、災民收容、啟動抽水、樹木倒塌或公共設施損壞，都能及時處理，但部分地區淹水過深，造成物資運送受阻，此將列入日後研議改善機制。