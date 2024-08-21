台灣蟑螂超級多，就算完全不煮飯，蟑螂還是可能會沿著管道跑進室內，讓不少人十分困擾。一名租房的女網友表示，先前的租約到期後已跟房東完成點交，沒想到對方事後在房內發現蟑螂，竟狂扯是她把這些蟑螂當成寵物在養，要求她回去把蟑螂處理乾淨，引起討論。

一名女網友今（21）日在Dcard表示，先前與男友一同承租房子，是有廚房可開伙的房型，租約到期前就已完成清掃，也跟房東點交完確認沒問題，沒想到事後房東發現有蟑螂，竟要求兩人買10個蟑螂屋送來殺蟑，甚至要他們回去把蟑螂清乾淨。

房東指控，是他們把蟑螂當寵物養，要求把蟑螂消滅到完全沒有，並將抓到的蟑螂剪成一半丟進鹽酸水中，避免蟑螂復活；但原PO強調，早在租約到期前一星期就已完成清掃，期間不只沒開過火，甚至還曾放水煙式殺蟲劑，關鍵是房東自己未將流理台排水孔處理好，導致蟑螂從水管中竄出，單純的清理、滅蟑根本沒效果，「想問一下，如果蟑螂都除不完，房東可以一直要求我們幫他除蟑螂嗎？」

網友說，「剪刀剪成一半是什麼啊，太怪了吧」、「已經點交完了，當然是說與我無關啊」、「我是1個月做兩次水霧，煮完食物都隨手清理，蟑螂就很少出現了」、「台灣到處都是蟑螂，這怎麼能算是租客的問題，那我住進去的時候有蟑螂可以要求房東處理嗎」、「完成點交就沒妳的事了，直接封鎖吧」。