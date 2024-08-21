多數人吃芭樂習慣把籽挖掉，不過一名網友日前去逛百貨公司的超市，在水果區發現竟然有在賣「芭樂籽」，一盒29元，原PO驚呼活了將近60年第一次看到。照片曝光網友全傻眼，大酸「我真是孤陋寡聞，這東西在台北要花錢買？在高雄直接跟老闆要就有了耶。」

一名網友在Threads發文表示，第一次在超市看到有賣「芭樂籽」，覺得超神奇，更神奇的是販售地點在台北101的超市。原PO貼出照片，只見架上的商品用透明塑膠盒包裝，裡面全是被挖出來的芭樂籽，一盒售價29元。

原PO表示，雖然知道芭樂籽的部分吃起來比較甜，但活到快60歲、在台北住了40年，從來沒看過有在賣芭樂籽，「第一次在101的超市現切水果區看到單賣『芭樂籽』，神奇的台灣水果王國。」

貼文掀起熱議，一票網友大開眼界，直呼「貧窮限制了我的想像」、「每次吃芭樂都會挖掉，高級超市竟然拿來賣，還要29元」、「不好意思我真是孤陋寡聞，這東西在台北要花錢買？高雄的夜市直接跟老闆要就有耶！」

另一派網友則表示，芭樂籽是芭樂的精華，「超好吃的」、「芭樂籽很軟很甜」、「我很愛吃，如果看到一定買爆。」