調查局為強化公私協力合作共同防制洗錢犯罪，於昨（20）日舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」，計有來自行政院洗錢防制辦公室、金管會、數發部、農業部等相關主管機關與金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等洗錢防制申報機構公私部門共約 180 位業務相關人員與會。

調查局於會中針對國家的洗錢、資恐及資武擴風險評估最高風險洗錢犯罪類型、近期執法機關偵辦代表性案件的犯罪金流與異常交易態樣，以及虛擬資產服務業防制洗錢工作重點等主題，邀請專家學者、檢察、調查及金融情報中心代表進行專題演講及經驗分享，期強化公私部門協力合作，進而提升私部門辨識異常交易之技巧與量能，協助虛擬資產交易服務及新興支付工具業者創建防制洗錢法遵架構，共同防堵不法行為及洗錢犯罪，提高我國金流透明度。

調查局局長陳白立在會中指出，調查局洗錢防制處係我國金融情報中心，自1997年成立後，即受理洗錢防制法指定之機構申報疑似洗錢或資恐交易報告，提供機先且可靠的金融情資，進而偵破貪瀆、毒品販運、國安、詐騙及重大經濟犯罪等，實現公私部門共同協力打擊犯罪、防制洗錢之目標。調查局日前發動金融掃黑專案，重點打擊違法操縱股市，惡性金融詐貸，查獲不法金額超過新臺幣30億元。

陳白立表示，另近期偵辦○市政府工務局水利工程處公務員貪瀆案、不動產借貸媒合平臺im.B詐欺案、88會館郭哲敏洗錢案、偽幣商洗錢水房案及津棧公司違反食品安全衛生管理法（蘇丹紅事件）等社會矚目重大案件，均為我國金融情報中心與執法機關情資整合、公私部門協力合作打擊犯罪的豐碩成果。

隨新興支付工具不斷演進，洗錢行為日趨複雜，防制洗錢工作亦備受挑戰，防制洗錢行動工作組織(FATF)近年針對虛擬資產服務提供商(Virtual AssetService Provider, VASP)及其他新興支付工具之監管及法遵多次推動相關國際標準之創建或更新，我國亦於 2021年及2023年分別將虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員納為洗錢防制守門人，顯見虛擬資產及新興支付工具在世界金融市場體系的角色日趨重要。

為強化防制洗錢業務專責人員對虛擬資產及新興支付工具國際標準規範、我國法制要求加強對洗錢手法之認識，本研討會特邀臺灣大學副教授楊岳平分享「第三方支付服務業與虛擬資產服務業洗錢防制法制的發展與挑戰」

以及台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲分享提供虛擬資產服務之事業或人員自律規範經驗；另即將榮陞士林地檢署的羅韋淵主任檢察官 （現為台北地檢數檢察官） 及本局經濟犯罪防制處、洗錢防制處第一線承辦人亦就濫用虛擬資產犯罪之金流分析及案件偵辦實務進行案例分享。

昨日的研討會亦呼應調查局於今年8月14日舉辦「不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會」之結論─輔導納管及聯防機制，藉由法規與實務的交流，積極推動虛擬資產服務及第三方支付服務業者納入洗錢防制及打擊資恐機制管理，鼓勵金融機構與虛擬資產業者建構聯防網絡，共同強化我國防制洗錢保護網。