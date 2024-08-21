不堪長期虧損，汪小菲以前妻大S名字創立的「S Hotel」，今年3月才改名為「美憬閣」，並將招牌S拿下換成M。如今傳出因連連虧損而歇業，據傳汪小菲已無意繼續在台經營飯店。

2017年，汪小菲以前妻大S的名字，豪砸3.5億元，在台北市敦化北路打造「S Hotel」，該區位於台北市精華地段，鄰近台北小巨蛋，離松山機場也不遠，附近還有台北文華東方酒店、茹曦等高檔飯店。飯店規劃103間客房，以純白為主要設計理念，主攻高端商務客。開幕當時，汪小菲與大S夫妻、汪小菲的媽媽張蘭，特別現身站台，除了飯店招牌S，飯店內更有一整面牆貼滿大S的照片，連菜單都特別設計不少素菜，方便長期茹素的大S可以在自家飯店的餐廳用餐。

2017年大S與汪小菲合體為S Hotel站台，婆婆張蘭於一旁側拍。（圖／中時資料照）

2017年大S與汪小菲合體為S Hotel站台。（圖／中時資料照）

2020年年初，新冠疫情爆發，全台旅宿業者慘為疫情海嘯的重災戶，當時「S Hotel」反應迅速，成為首批轉型防疫旅館的飯店，不少需要防疫隔離的重量級明星都曾入住過。撐過長達3年的疫情海嘯，2023年汪小菲與大S離婚，「S Hotel」更名為「美憬閣」，英文名改為「MGallery」，呼應現任妻子馬筱梅的英文名Mandy，但才改名再出發不到半年時間，飯店卻因為經營成效不彰，每月虧損上千萬元，今(21)日正式歇業。

「S Hotel」今年3月改名為「美憬閣」，如今傳出因連連虧損而歇業，飯店官網和Booking.com等訂房平台，均已顯示無法訂房。(翻攝自Booking.com)

記者致電「美憬閣」，櫃檯人員證實的確只營業到21日，即日起便不接受訂房，但歇業具體原因不便透露，也不接受任何採訪。飯店官網和booking.com等訂房平台，均已顯示無法訂房。