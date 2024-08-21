竹北市長鄭朝方大受小朋友歡迎，小朋友興奮表示很喜歡到福興公園來玩。（邱立雅攝）

福興公園為竹北市30多年前建設的老公園，為使公園符合現代需求，竹北市公所自編900萬，改善公園設施及遊具等，其中使用率最高的遊具設施，設計上不只暗嵌了竹北市政徽圖案，也選擇以符合CNS12642檢測規範遊具，滿足3-12歲孩童的同時也保障遊戲時的安全。

1993年竣工啟用的福興公園，歷經31年歲月，許多設施已不合時宜，也有老舊損壞，竹北市長鄭朝方表示，為提供良好社區型公園，也作為地標型示範特色場域，特編列900萬經費，展開第1階段環境改善，包含敲除老舊街道家具、涼亭以及喬木移植等，提升視野的開闊性也就減少治安死角。

鄭朝方指出，公園內與民眾互動及使用率最高的遊具設施，也在此次一併汰舊換新，選擇以符合CNS12642檢測規範遊具，保障3-12歲孩童遊戲時的安全。不過，受限新式遊具設置的嚴格規範，明定遊具周邊須有183公分以上空地，讓公所擔憂更換後與民眾期待有落差。

鄭朝方接著表示，市公所集思廣益、採納地方意見，變通作法克服現況，加大鬆散材質白礫石面積，以2分石鋪面，除降低熱度危害，也能順勢加大遊具體積。更用創意導入懸浮市政徽的視覺設計，以典雅風格打造主題兒童遊具特色。而構件色彩為銀灰色，增添星際感，讓小朋友在溜滑梯、攀爬網、攀岩板等，都像是一趟啟發勇氣的探索遊程。

第1階段改善工程已於7月1日完工，後續竹北市公所將爭取預算，進一步改善入口廣場及廁所，讓福興公園改頭換面，成為全齡化的休憩場域和兒童遊戲天堂。