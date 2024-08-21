市售即溶咖啡選擇多，一名女子最近在全聯買到一款日本製的即溶咖啡，送給出國的朋友，對方一喝就愛上，讚咖啡香、好喝，貼文曝光後，釣出一票固定回購的愛好者留言，表示該款咖啡冷、熱水都能泡，非常方便，唯一缺點是一包份量較小，水量以150c.c.為佳。

原PO今（21）日臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，她在全聯買即溶咖啡包，送給即將出國的朋友，希望對方在國外泡咖啡時能想起她，事後朋友在國外每天都回傳泡咖啡的照片給原PO，大讚咖啡香又好喝，小包裝很好攜帶。

貼文曝光後，有買過的人說，該款咖啡是日本製，喝起來不會有酸味，且不一定要用熱水沖，冷水也能泡，非常方便，或是加牛奶變成拿鐵，風味一樣讚。

網友紛紛留言，「的確不錯喝，我有陣子常喝」、「小包裝真的很方便，固定回購」、「不會酸，很好喝」、「用冷水就能沖泡，家人覺得加牛奶比較好喝」，但也有人說該品牌的咖啡包份量較小，不建議泡太大杯，一包的水量以150c.c.為佳。