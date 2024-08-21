桃園市財團法人達成慈善基金會，21日再捐贈300萬元給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦代受贈。（謝明俊攝）

桃園市財團法人達成慈善基金會，21日再捐贈300萬元給苗栗縣政府，縣長鍾東錦表示將研擬降低中低收入戶審核門檻，來幫助弱勢家庭。（謝明俊攝）

桃園市財團法人達成慈善基金會，21日再捐贈300萬元給苗栗縣政府，達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩（中），很高興能夠幫助到苗栗的客家鄉親，。（謝明俊攝）

桃園市財團法人達成慈善基金會，8年來捐贈13次給苗栗縣政府作為慈善用途，21日再捐贈300萬元，至今已累積捐贈2,098萬元。同為客家鄉親的達成慈善基金會董事長陳魏玉瑩，很高興能夠幫助到苗栗的客家鄉親，苗栗縣長鍾東錦更以鍾氏同鄉會前會長身分，感謝達成慈善基金會對於苗栗鄉親的厚愛，保證會善用捐款，並研究降低中低收入戶審核門檻，來幫助需要幫助的弱勢家庭。

達成基金會是由陳達成先生生前所成立，基金會雖設於桃園，然服務範圍擴及全省，目前包括苗栗縣在內，共有8個縣市政府接受達成基金會的慈善捐款，基金會運作主軸以弱勢家庭於家中成員死亡無力殮葬時的棺木代金為主，達成基金會從2016年開始成為苗栗縣友善民間資源，除定期捐贈棺木代金，也捐助縣府多項創新公益計畫，協助遭逢變故家庭、安置孩童、低收入戶及新住民等弱勢縣民，並資助三灣國小及南河國小的八音班運作，充分展現公私協力合作，縣府與基金會近8年共同攜手協助苗栗縣弱勢家庭棺木代金共3,385戶，補助總金額達1,776萬5,000元。

鍾東錦縣長表示，為提升現有福利量能，讓縣民幸福更有感，社會處在他的支持與鼓勵下，積極結合民間公益資源，透過人力、財力等投入拓展各方案計畫，強化社會救助安全網，並擴充社會救助服務量能，協助縣內弱勢家庭。自2023年至2024年6月，縣府受理1,512戶申請急難救助金，核定補助總金額達937萬7,000元，計有760戶弱勢家庭受惠，縣府團隊除提供急難救助外，也積極導入後續各項社會福利申請，協助弱勢家庭度過難關。

21日的捐贈儀式是達成基金會第13次對苗栗縣的捐贈，鍾東錦縣長感謝達成基金會多次捐款嘉惠苗栗，也承諾縣府團隊將嚴謹審慎的規劃與執行各項方案，使善款達到最大的效益，也期盼未來合作長長久久，起發更多民間善心力量幫助社會邊緣戶，將關懷暖流送至社會每一個角落，帶給弱勢族群更多照顧與溫暖。