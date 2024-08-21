財信傳媒董事長謝金河今（21）日以「侯西峰大力打造南港漢來」為題發文，表示這次AI考察行程從所羅門、雙鴻、技嘉等，都在雙北地區，因此大家入住南港漢來飯店。更表示包括AMD、美光、HP、微軟、台積電，紛紛進駐台肥打造的TFC Plaza大樓，AMD執行長蘇姿丯上次搭私人飛機來台，也在此出現，由於南港展覽館就在隔壁，預料將成高科技滙聚的新聚落。

謝金河表示，南港漢來是去年10月7日試營運，12月2日正式開幕的新飯店，由侯西峰的二女兒侯嘉騏和老臣林子寬、林淑婷共同打造的新飯店。

他也透露，平常來到南港，都是去展覽館參加活動，這次入住看到飯店的氣勢不凡，晚上在中信金大樓的欣葉餐廳吃飯，飯後在雨中走回飯店，看到台肥打造的TFC Plaza在夜晚打造全新的大樓景觀，尤其是大樓與大樓之間的聯結，如果大家更有眼光，這一區域的未來值得期待。

這一年，侯西峰連下兩城，這次的台肥C2大樓是國揚斥資20億投資，今年3月他又從台灣人壽拿下日月潭日月行館的經營權。這些年，漢來努力從餐飲下手，國貿大樓33樓後來變成名人坊。漢來美食也攻到頂級自助餐。（文章未完…全文見此）

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