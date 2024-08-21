「最美星二代」韓菲參加騰訊音綜《奔赴萬人現場》，跑遍廣州、大連、長沙、成都等各城市。透過錄影及在舞台上表演的機會，練就穩健台風，也嚐遍大江南北美食，讓她3個月胖了4公斤，猛嘟囔自己臉變圓的她苦笑說：「要開始忌口及運動，減肥ing！」

韓菲近期透過節目中錄影及在舞台上表演的機會，跑邀各大城市，加上兩位老師薛之謙、梁龍及劉雨昕在節目中的表演，帶給她許多寶貴經驗學習，可說收穫滿滿。韓菲表示，兩位導師都很照顧學生們，「因為擔心我們緊張，還大家許多鼓勵，薛之謙老師還教了我什麼是『北京癱』！當下真的覺得很不可思議，竟然能這麼近距離見到他們本人和他們說話，而且好親切好溫柔。」

韓菲七夕情人節跟閨蜜一同到上海迪士尼度過。（駿馬客工作室提供）

除了因為錄節目而增加許多表演上的經驗，韓菲還藉著跑到各城市工作的機會去探訪景點及美食，變身為「食尚玩家」到處蒐集當地的特色咖啡廳或是書店等等景點來踩點打卡，還當起「吃貨」，「像是吃了大連的海鮮、長沙的小龍蝦，還有成都的火鍋，和大家一起享受下班後的美食之旅真的很幸福！」

韓菲參加陸綜，利用空檔到附近景點打卡。（駿馬客工作室提供）

儘管一個人飛到各城市去工作，但人緣好的韓菲卻不孤單，不但交了許新朋友，而且爸爸王中平和媽媽余皓然及哥哥都輪流飛去探班。她說：「有一次到長沙工作，爸爸、媽媽還特別來探班，他們兩個也是第一次去長沙，於是我們決定來個一日家庭旅遊，瘋狂跑景點吃美食！還有一次因為經紀人姊姊剛好有其他工作，哥哥還臨時擔任我的『經紀人』陪我飛去錄節目、跑行程，真很謝謝家人們的陪伴。」