台鐵嘉義大林車站女站務員日前在站內遭攻擊，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天陪同台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇開記者會，強調大眾運輸從業人員遭受不平等待遇及暴力的問題，應受到重視，將邀集台鐵等大眾運輸產業工會，並研擬修法，增訂大眾運輸從業人員執勤遭暴力攻擊，應對加害者加重處分。

朱智宇表示，台灣鐵路產業工會已向台鐵公司提出訴求，包含提高鐵路警察人力及巡邏頻率，如果無法馬上增派鐵路警察，應比照高鐵公司、捷運公司，增派車站保全。如果台鐵公司連以上都做不到，至少能夠公發密錄器給員工自保。

朱智宇指出，這次事件發生後，台鐵員工最擔心的是，車站大廳監視器無法清楚錄到員工遭攻擊當下的畫面，恐影響事後救濟的困難，且列車長如果在列車上遭辱罵或遭攻擊，列車上也完全沒有相關監視器可以錄下畫面。

洪孟楷感慨，曾幾何時，台鐵員工服務大眾變成自己要買密錄器，擔心是否會被乘客攻擊。如果連給員工最基本的安全上班環境都做不到，這個公司是不及格的，過去幾年，社會逐漸重視急診室暴力，現在不管是台鐵、高鐵、捷運、航空運輸等大眾運輸從業人員遭受不平等的待遇及暴力，也應受到重視，相關的職場暴力應避免。無論是增加鐵路警察、加派保全，或台鐵員工執勤時配戴密錄器等訴求，請台鐵公司正面回應。

洪孟楷指出，未來他會邀集台鐵、高鐵、捷運、航空運輸等相關產業工會，一同研擬是否在職業安全衛生法中，增設大眾運輸從業人員執勤時遭受暴力攻擊，應加重處分，讓加害者付出相對的代價，用這樣的態度，向全民傳達，必須給予服務業、大眾運輸業從業人員最基本的尊重及保障。