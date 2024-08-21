縣府文觀局舉辦「苗栗縣客語深根培訓計畫」，今年度共辦理5場次培訓課程。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府文觀局舉辦「苗栗縣客語深根培訓計畫」，今年度共辦理5場次培訓課程。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣為客家大縣，為落實客語向下扎根，營造客語學習環境，縣府獲客家委員會補助執行「苗栗縣客語深根培訓計畫」，今年度共辦理5場次培訓課程，100位學員們在輕鬆愉快的氛圍中研習，提升自身的專業素養與實踐能力，更激發對未來相關領域深入學習的興趣。

縣府文觀局長林彥甫表示，此次課程以多元化的形式應用於教學中，課程設計突破以往限制，著重實作和練習，邀請堅強的師資群開班授課，有大漢之音執行長張吟旖、奧地利薩爾茨堡莫札特音樂大學研修學員李黃碧珍，透過理論與實務並重的教學模式，將主持技巧和奧福音樂融入日常生活，以活潑有趣的形式分享，期盼學員們能學以致用、導入課堂教學，成為種子部隊，在教學上充分發揮創意。

林彥甫表示，這次在苗栗市、頭份市、苑裡鎮等3個鄉鎮市開設課程，橫跨山線、海線，吸引了客語薪傳師、伯公照護站工作人員、學校教師及對客語推廣傳承具熱忱者共同參與。為加強客語深根，連續3年辦理薪傳師培訓系列課程，希望藉此鼓勵大家一同講客、讓客語豐富生活，達到客語向下扎根、永續傳承的目標。