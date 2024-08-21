基隆高中青少年羽球訓練中心預定設置於基隆高中旁空地，將斥資3.5億打造國家Ａ級羽球場館。（徐佑昇攝）

前總統蔡英文承諾在基隆高中興建青少年羽球訓練中心，但至今無下文，為此國民黨立委林沛祥（右二）及立委林倩綺（左二）今日至基隆高中會勘，爭取3.5億經費。（徐佑昇攝）

國民黨立委林沛祥（中）及林倩綺（左）今日至基隆高中會勘，爭取3.5億經費興建基隆高中青少年羽球訓練中心。林強調，此次邀請中央單位前來會勘，就是要避免再「紙上談兵」，希望確定期程。（徐佑昇攝）

我國羽球國手李洋、王齊麟於巴黎奧運雙打再次奪金，並創下奧運二度奪金紀錄。但初次奪金時，前總統蔡英文曾承諾在基隆高中興建青少年羽球訓練中心，至今無下文。為此國民黨立委林沛祥及立委林倩綺今日至基隆高中會勘現況。林沛祥表示，體育署預計於9月中旬提交完整計畫至國發會，國發會則承諾，年底前將核定該計畫，並爭取於明年開始建置。

前總統蔡英文在首次「麟洋配」奧運奪金時，曾承諾在李洋的母校基隆高中設置羽球訓練中心。但林沛祥批，「三年過去了，至今連評估報告都未見出爐」，林說，此次邀請中央相關單位前來會勘，正是希望他們能親眼見證羽球中心設備的不足，避免再有紙上談兵的情況。

林沛祥強調，作為一名熱愛運動的人，他深知訓練環境對於選手發展的重要性，運動員的生涯有限，訓練必須從小扎根。台灣擁有許多潛力無窮的年輕人才，但因中央政府對體育運動發展的政策不夠積極，導致教練與選手面臨重重困難。

林沛祥呼籲，中央政府應加速核定基隆高中的青少年羽球訓練中心，不能再拖延，「體育的競爭力即為國家的競爭力」，為學子提供優質的訓練環境，就是為台灣在國際體育競技舞台上奠定更好的基礎。林沛祥也要求列席的教育部體育署、國家發展委員會官員提出規畫期限，以免又再拖延。

林倩綺表示，場館內的設備、環境動線等規畫，是她此行特別關心的議題，並強調身為該部會的委員，將會緊盯此計畫的進度。她期待，透過這樣的計畫，能從基隆高中開始，帶動全民運動的風氣，用運動與世界交流。

體育署表示，目前因為計畫細部有調整，而所有修正工作都在進行中，預計於9月中旬提交完整計畫至國發會。國發會則表示計畫本身的預算和內容都沒問題，並承諾等收到體育署計畫後，年底前將核定，爭取於明年開始建置。

據了解，目前將設置的國家級青少年羽球訓練中心，將設置於基隆高中旁的空地約1800坪左右，建設三層樓的國家A級標準羽球場館，將有12面球場、健身房、停車場等，總預算編列約3.5億元。若金年底核定，預期明年可規畫設計執行、後年可開始發包動工。