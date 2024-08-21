三立大股東違法入股中嘉系統台，NCC今日以附款同意泓順投資股份公司（即中嘉上層公司）提出的投資人名單。泓順所提名單為9家法人股東，其持股比例分別為0.4％~4.5％不等，共計間接持有中嘉數位股份有限公司15％股權，NCC主秘黃文哲也證實，最大股是國巨董事長陳泰銘，不過因陳泰銘也是鏡電視大股東，NCC也在附負擔條款中訂出相關要求，避免垂直整合。

NCC強調，為確保泓順公司未來能持續落實107年中嘉案附負擔條款規定，NCC要求該公司於上述股權處分轉讓完成後，除需按季向NCC申報其各層股權架構外並要求揭露至最終自然人股東，若股權發生異動時亦應向該會申報。

此外，NCC以附負擔要求本案許可之相關投資人，不得擔任中嘉所屬12家系統經營者、中嘉數位股份有限公司、泓順投資股份有限公司、泓勝投資股份有限公司及泓策創業投資股份有限公司之董事、監察人及經理人職務，亦不得有直接或間接經營或控制前開公司之情形。NCC並將要求泓順公司確實於2024年8月31日前完成前揭股權處分程序。

NCC秉持客觀中立與專業之立場，督促泓順公司確實履行2018年中嘉案附負擔條款，維護有線電視市場秩序與產業之健全發展。