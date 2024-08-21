新北市議員黃淑君指出112年新北市總決算審核報告顯示，衛生局所核定心理衛生社工人力缺口擴大及學校輔導老師配置員額未達標準，呼籲新北市政府應盡速落實人力補足，並且加強心理照顧機制。新北市衛生局表示，目前新北社安網人員在職297人，尚有15人已完成甄試待報到，為全國各縣市中進用人數最多。教育局則回應，學校專輔教師聘任皆依照教育部法規辦理，目前新北市專輔教師聘任率99.1％。

黃淑君表示，新北市112學年度國小生有20萬8436人，專任輔導教師僅有235人，平均輔導887人；國中生有7萬7171人，專任輔導教師計213人，平均輔導362人；高中生有2萬8544人，專任輔導教師計157人，平均輔導182人，面對高需求的校園輔導，新北市卻無聘足專任輔導教師，且專業輔導人員112年度應聘人員為123人，實際聘任90人，待聘33人，占26.83％，輔導案件數最少24件、最多者為122件差異懸殊，影響輔導效能。

另社區心輔也持續開缺，導致無法落實社區精神照護，新北市心衛社工110至112年度實際進用率分別為53.33％、62.22％、30.51％，分別缺額為14人、17人、41人，人力缺口逐漸嚴重，卻不見改善作為，且大多心衛社工須進社區服務，結合社會局社工共同服務，聘用缺口持續擴大，進而影響照護量能。

衛生局表示，持續透過多元管道積極招聘社安網心理衛生人員，自111年起人力持續增加，目前本市社安網人員在職297人，尚有15人已完成甄試待報到，為全國各縣市中進用人數最多。

此外，為積極留才特別提高資深關懷訪視員之風險工作費為每月3000元，高於中央所訂700元；另針對全台社安網人力皆存在不足困境，衛生局依個案分級分流機制，由各專業人員協同提供個案服務，所有個案服務皆不漏接。在資深關訪員的教育訓練上，也不斷強化對複雜類型個案處理知能，來妥善滿足本市各類型個案之心理衛生服務需求。

教育局指出，依據教育部學生輔導法與國教署補助公立國民中學及國民小學置輔導教師實施要點，新北市逐年增置專輔教師，目前專輔教師聘任率達99.1％，並設有「增置兼輔教師」制度，如學校在專輔教師聘任之前提仍有高度輔導人力需求，教育局學生輔導諮商中心優先予以協助，並提供學校以增置兼任輔導教師方式，增加學校輔導人力協助案量處理。另有關近期教育部學生輔導法預計修法增置輔導教師部分，新北市將配合修法辦理增聘學校輔導教師事宜。

新北市積極招聘專任專業輔導人員，除提高甄選辦理次數，持續補足專業輔導人力，另透過督導機制隨時掌握現場專業輔導人員服務狀況，並穩定精進現場輔導品質。倘有工作負荷量過高情形，即立即調整。部分偏鄉因地理位置不易召募人力，新北市持續與諮商心理師公會或新北市社會工作師公會及大專院校合作，補足專任專業輔導人員人力。