前斯洛伐克總理黑格爾今（21）日出席凱達格蘭論壇，他在專題演講時提醒，斯洛伐克過去過於依賴俄國進口的石油與天然氣，以價值換取便宜的石油與天然氣，最終導致烏俄戰爭爆發時能源價格大漲，物價飆升，付出不只金錢，更是許多烏克蘭人民生命的高昂代價。

黑格爾分享他們從烏俄戰爭中學到的教訓指出，從俄國進口的石油與天然氣在戰爭中扮演關鍵角色，他說明，斯洛伐克與其他國家當時非常依賴來自俄國的石油與天然氣，即使過去有要分散來源的主張，卻都沒被當一回事，當時斯洛伐克就是認為俄國的石油與天然氣就是好東西，沒有意識到他們與俄國的意識形態不同，最終就是以自己的價值換取便宜的能源，導致疏忽而付出高昂代價。

黑格爾指出，2021年時俄國降低對歐洲天然氣的輸出，當時他們並沒有太注意到這點，是直到後來才發現儲存的天然氣不足，而同年秋季收到美國情報指出俄國可能進犯烏克蘭，不過直到看到俄國士兵包圍烏克蘭邊境時，已經是冬天了，為時已晚。

黑格爾指出，能源的不足導致國內價格飆升，當天然氣價格飆升，電價也隨之上升，他還記得最嚴重的時期，天然氣的價格是平時的17倍，電價更是飆升20倍，導致很多國家都必須出手補助各個公司，然而這些挹注的金錢都被拿來給俄國入侵烏克蘭，但是這些國家都無法避免這個現象，究其原因就是因為太依賴俄國。

黑格爾指出，即使整個分散依賴的程序很快就開始，但這無法在短時間內達成，甚至很多國家要到2026年才能達標。

黑格爾提醒，斯洛伐克過去作為俄國能源輸入歐洲的重要中繼站，過去包含德國、捷克、義大利、奧地利等國都是從斯洛伐克運輸過去的，然而現在取得液化天然氣卻是最後才拿得到，因此思考想要什麼樣的關係，選擇誰作為夥伴，他們是否可靠就非常重要，最後他也感嘆，過度依賴俄國的代價不只花了很多錢，更犧牲了許多烏克蘭人民的生命。