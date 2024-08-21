（15：16更新）雨彈升級，氣象署發布10縣市豪大雨特報，今日南投縣、雲林縣山區有局部豪雨，基隆市、台北市、新北市、桃園市山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨發生的機率，雨勢持續到晚上，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
此外，氣象署針對南投縣、嘉義縣、彰化縣、雲林縣發布大雷雨，持續時間至15時45分，高雄市大雷雨至16時。以及屏東縣三地門鄉、霧臺鄉發布山區暴雨，持續至16時37分，嘉義縣大埔鄉、番路鄉暴雨至16時40分，這4區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。
氣象署表示，今天水氣逐漸減少，不過澎湖、金門及馬祖仍有局部降雨的機率，中午過後大台北、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部近山區的平地亦有降雨的機率，主要在北部及東北部地區雨勢較明顯，有局部大雨。
溫度方面，各地高溫33～36度，尤其北部及花、東局部地區高溫可達36度以上，台東地區仍有焚風發生的機率。
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