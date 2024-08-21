日前因涉貪一審遭判7年的新竹市長高虹安，今（21）日又因被旅美教授「翁達瑞」（本名：陳時奮）自訴誣告罪，而被判刑10個月，不過，律師葉慶元指出，誣告必須要有「憑空捏造、虛構事實」的條件，高在打誹謗官司時拿出的許多證明，都是憑空捏造？「司法遇到高虹安就轉彎？」

陳時奮先前指控高虹安論文涉及侵權，被高提告涉嫌誹謗罪，在檢方不起訴後，陳又提刑事自訴，指控高涉犯誣告罪嫌，台北地方法院今宣布，判處高10月徒刑但可上訴。而對於判決，高虹安透過助理回應，對結果深感遺憾，並將提出上訴，謝謝各界關心。

「司法遇到高虹安就轉彎？」葉慶元今在臉書發文表示，陳時奮宣稱高虹安論文被教授除名挨告誹謗，高提出辛大學倫會負責人表示「沒有學術不倫」的回函、資策會最初對外稱「博士論文引用的期刊論文不構成侵權」的回應，以及她的指導教授李傑的公開聲明，結果陳不起訴；而等到換陳反控高誣告時，「居然判刑10個月？」他直言，依照司法穩定見解，誣告必須要「憑空捏造、虛構事實」，高針對陳的不實指控提起誹謗告訴，結果卻變成憑空捏造，這份判決應該要好好拜讀一下。