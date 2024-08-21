北市警大安分局敦化南路派出所昨（20）日晚間11時許接獲報案，指忠孝東路四段錢櫃KTV前方的騎樓有嬰兒被棄置，立即派遣線上警力前往處置，發現一名約1個月大的男嬰躺在嬰兒車內，周遭不見父母蹤影，於是先將男嬰交由119救護人員送至國泰醫院，檢查後嬰兒無大礙，警方並同步通報家防中心。

警方調閱監視器畫面，發現24歲廖姓男子昨晚從三重駕駛賓士轎車到忠孝東路四段，將嬰兒車放在騎樓後隨即開車離去。警方通知廖男到案說明，他坦承是男嬰的父親，表示兒子的媽媽跑到錢櫃唱歌，將小孩丟給他一個人，「你不顧，那我也不要顧」，所以一氣之下才將小孩帶到錢櫃門口，等媽媽唱完自己去照顧。

經由社工評估後，男嬰暫時交付給廖男父母帶回家扶養，廖男暫時不得與小孩接觸，全案詢後，依遺棄罪嫌函送北檢偵辦。

大安分局呼籲，民眾應負起照顧兒童責任，6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，否則將會觸法。