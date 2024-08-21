「啦啦隊女神」雪寶隸屬台啤永豐雲豹職業籃球啦啦隊「電豹女」，同時也是浪Live直播主。她今（21）日現身燒烤店擔任一日店長，大跳應援物助攻買氣。雪寶是華岡藝校的校友，也是韓團（G）I-DLE成員舒華（葉舒華）的學姐，對方小她2屆。她也透露，其實舒華高中時期個性安靜，與現在活潑外向形象有反差，雪寶也大喊舒華是她的偶像，更現場跳起（G）I-DLE新歌〈KLAXON〉，想以舒華為目標努力。

雪寶說，舒華當年在校就是校花，沒有人不知道她是誰，「她皮膚超白，大概就像牆壁一樣白，華岡很小大家都會互相知道」。雪寶當時在華岡藝校讀表演藝術科，舒華則是戲劇科的學生，雙方交集比較少，不過在學校就對她很有印象，直誇她很仙。

雪寶21日擔任焦糖楓一日店長。（焦糖楓提供）

雪寶今年6月正式成為電豹女，她擁有深厚的芭蕾舞實力，但因為跳啦啦隊跟跳芭蕾的身體重心不太一樣，一開始較難習慣身體平衡，腳會不小心打開，後來便自己去進修，努力跟上大家的步調。