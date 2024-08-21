三三會這次改選，現任理事長林伯豐、三位副理事長吳亦圭、韓家宇以及黃清苑也都獲得支持而續任，監事會召集人則由麗寶集團吳寶田出任。

新一屆理監事陣容裡，較大的變化是有不少「資深理事」退出理事會，例如國泰金控董事長蔡宏圖、和泰汽車董事長黃南光等人。但也有不少「新面孔」加人，包括辜仲諒、蔡宗翰、洪士琪等。

除辜仲諒等三大金控新一代加入行列外，科技界的穩懋半導體董長陳進財、華邦電子董事長焦佑鈞、傳產界的大同公司董事長王光祥、和泰汽車總經理蘇純興也都是新一屆理事會的「新面孔」。