三三會這次改選，現任理事長林伯豐、三位副理事長吳亦圭、韓家宇以及黃清苑也都獲得支持而續任，監事會召集人則由麗寶集團吳寶田出任。
新一屆理監事陣容裡，較大的變化是有不少「資深理事」退出理事會，例如國泰金控董事長蔡宏圖、和泰汽車董事長黃南光等人。但也有不少「新面孔」加人，包括辜仲諒、蔡宗翰、洪士琪等。
除辜仲諒等三大金控新一代加入行列外，科技界的穩懋半導體董長陳進財、華邦電子董事長焦佑鈞、傳產界的大同公司董事長王光祥、和泰汽車總經理蘇純興也都是新一屆理事會的「新面孔」。
三三會21日進行理監事改選，毫無意外的，中信金控董事辜仲諒、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰，以及新光人壽副董事長洪士琪等三大金控新一代都將進入新一屆理事會。
三三會這次改選，現任理事長林伯豐、三位副理事長吳亦圭、韓家宇以及黃清苑也都獲得支持而續任，監事會召集人則由麗寶集團吳寶田出任。
新一屆理監事陣容裡，較大的變化是有不少「資深理事」退出理事會，例如國泰金控董事長蔡宏圖、和泰汽車董事長黃南光等人。但也有不少「新面孔」加人，包括辜仲諒、蔡宗翰、洪士琪等。
除辜仲諒等三大金控新一代加入行列外，科技界的穩懋半導體董長陳進財、華邦電子董事長焦佑鈞、傳產界的大同公司董事長王光祥、和泰汽車總經理蘇純興也都是新一屆理事會的「新面孔」。
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