新竹市長高虹安遭控立委任內期間，涉貪助理費用、詐領公款，台北地院一審判處7年4月徒刑，當天即遭停職並由副市長邱臣遠暫時代理。高虹安今與旅美教授「翁達瑞」的誣告官司今上午出爐，高虹安被判10月徒刑；高虹安表示深感遺憾，將提出上訴。對此，律師葉慶元認為依照司法見解，誣告須有憑空捏造、虛構事實等要件，並批評，「司法遇到高虹安就轉彎？」

旅美教授陳時奮（翁達瑞）於2011年9月間透過臉書並以「被指導教授除名的高虹安」命題發文，直指「李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；同年10月間，再度在臉書發文，指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安依涉加重誹謗罪嫌，向台北地檢署提告陳時奮，檢察官經比對資策會研究報告、相關期刊論文及高虹安博士論文，查獲18處內文相同近似、圖樣及表格內數據相同的狀況，認為陳時奮經合理查證，並仔細比對後發表言論，因此將陳時奮不起訴處分。陳時奮主張，高虹安意圖使他受到刑事懲戒或處分，再提起刑事自訴，控告高虹安涉嫌刑法誣告罪。

對此，高虹安回應，她當年提告陳時奮並未憑空捏造事實或證據，無論是美國校方兩度給予學術論文無不當的函文，或資策會2021年已啟動內部調查並回覆本人「無智財權違法」，這些證據經法院採為資策會自訴案不受理判決證據，可證明她並無誣告故意，更無捏造事實或證據。高虹安說，對於誣告罪成立要件相悖的判決，她深感遺憾，並將提出上訴。

針對判決結果，律師葉慶元在臉書上質疑，「司法遇到高虹安就轉彎？」葉慶元說，陳時奮宣稱高虹安論文被教授除名以至於遭告誹謗，而高虹安提出辛大學倫會負責人回函強調並無學術不倫、資策會最初對外回應，認為她博論引用期刊論文不構成侵權，以及她指導教授李傑沒把高虹安除名的公開聲明，結果陳時奮不起訴；對此，葉慶元坦言，「尊重言論自由，勉強可以理解」。

「陳時奮反控高虹安誣告，居然判刑10個月？」葉慶元認為，依照司法穩定見解，誣告須符合憑空捏造、虛構事實此2點，針對陳時奮不實指控提起誹謗告訴，竟變成「憑空捏造、虛構事實」，直呼：「這份判決應該要好好拜讀一下！」