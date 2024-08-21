男星王陽明為了主演的電影《角頭－大橋頭》勤跑宣傳，因拒絕女粉絲比愛心合照要求，還回「我不比娘砲的動作」，引發爭議。對此，主持人陶晶瑩20日在廣播節目《陶色新聞》發表看法，認為「娘砲」是個很沒禮貌的字眼。

陶晶瑩說，王陽明當然可以不比愛心手勢，「只是不要去攻擊，或甚至用大家認為是性別歧視的字眼。」尤其玫瑰少年葉永鋕事件後，台灣人更覺得不要用情緒性字眼去評論不同性別氣質的人。媒體人吳小帽猜測，王陽明可能是宣傳電影入戲太深，回覆網友的方式都偏嗆，其中一句「我必須說我超級愛你們這酸民」，吳小帽覺得很假，調侃：「你討厭酸民就討厭酸民，幹嘛還說要愛他們。」

陶晶瑩和吳小帽評論王陽明事件。（圖／YT@飛碟聯播網）

針對王陽明回覆網友「對，「你們都超Man，無敵Man」，陶晶瑩覺得這是王陽明「在極度情緒激動下」打出來的，還會造成一個阻礙，「就是89、黑道或表面上看起來很Man的人會不敢出櫃」，擔心會讓那些人更壓抑。

陶晶瑩說王陽明在極度激動時回覆網友。（圖／threads＠sunnyboyyy ）

陶晶瑩認為，「娘砲」真的不是禮貌的字眼，呼籲大家不要用。陶晶瑩也舉自己在台灣碰到好幾次的例子，跟女兒在一起時，常被人說「你兒子好帥」，她只好澄清，但已經習慣了。反觀說出這種話的長輩，還會一臉震驚，甚至當著她的面說「怎麼會這樣？」讓陶晶瑩感到不舒服，也明白老一輩至今仍難以接受不同性別氣質的人。