監視器畫面捕捉到19日在狂風暴雨中的貝氏號。

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）在西西里島沉沒，有「英國版比爾蓋茲」稱號的科技大亨林奇（Mike Lynch）等6人至今下落不明，附近居民提供19日清晨暴風雨來襲時的監視器畫面，影片捕捉到狂風暴雨中的貝氏號，不過目擊者也描述，該船在60秒內便消失沉沒。

英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國天空新聞網（Sky News）報導，19日清晨5時許，定錨在義大利西西里（Sicily）首府巴勒摩（Palermo）以東波尼切洛（Porticello）港口的貝氏號翻覆、沉沒，這艘造價3000萬英鎊（約新台幣12.48億元）的豪華遊艇會翻覆，起因疑似為俗稱「海上龍捲風」的水龍捲。

附近別墅的監視器正巧捕捉到「貝氏號」沉沒的畫面。外媒公布的其中一段畫面顯示，港口當時颳著狂風暴雨，停靠岸邊的小船防護罩被暴風吹到掀開，鏡頭較遠端、200碼（約182.8公尺）外海面上的貝氏號原本還亮著燈光，幾秒後雨勢明顯變大，貝氏號的影像也愈來愈模糊。

監視器畫面捕捉到19日在狂風暴雨中的貝氏號。

Horror CCTV shows doomed Bayesian superyacht engulfed by storm pic.twitter.com/vCziWHJuLf — The Sun (@TheSun) August 20, 2024

別墅主人受訪描述：「你看到這艘船在短短60秒內消失。」

他說別墅一共安裝了20支監視器，只有1支監視器不受狂風暴雨影響，「你可以清楚地看到發生了什麼事，沒辦法為這艘船出力，它在很短的時間內消失」。

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）沉沒，「英國版比爾蓋茲」林奇等6人下落不明，監視器畫面捕捉到狂風暴雨中的貝氏號，目擊者描述，該船在60秒內便消失沉沒。圖為18日的貝氏號。（路透社）

報導指出，除了這支影片，另一段未公開的監視器影片捕捉到「貝氏號」沉沒的畫面。

貝氏號目前沉至50公尺深的海床上，船上原有22人，當中15人獲救，其餘1人死亡、6人失蹤。