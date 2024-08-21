消息人士透露，新戰略可能在本周之前完成擬定。

另一位人士說：「他想表明是自己親自處理」。「北美業務基本上為集團其它業務提供資金」。

塔瓦雷斯將集團上半年業績形容為「令人羞愧」，他表示，Stellantis的北美業務因汽車庫存篇高、生產問題，以及在解決當地市場問題方面缺乏「成熟度」等因素，而遭受損失。結果是股價較3月高位下跌近50%。

在訪問密西根州的Auburn Hills辦公室期間，執行長首先將與管理高層會面，然後在周末制定解決問題的策略。

Stellantis上半年營利益減少40%，主要是原本獲利豐厚的北美地區表現不佳。據Cox Automotive的數據，集團的Ram和Jeep品牌在北美的銷售，上半年較2019年同期減少了33%。

傑富瑞(Jefferies)分析師Philippe Houchois表示，Stellantis在北美市場的主要錯誤，在於為提高利潤率，不斷提升售價，導致一些型號過於昂貴。Houchois還說：「他們缺乏務實態度來直接解決庫存增加的問題，他們應該制定更多戰術性價格，來避免這種情況發生」。

倫敦Niche資產管理公司創辦人Massimo Baggiani表示，塔瓦雷斯仍然是業內最好的執行長，「現在對他來說，保持財務紀律很重要」，「他必須證明，自己能夠在不壓低利潤率、造成虧本和燒錢的情況下，提高汽車銷量」。

在執行長訪問美國之際，投資人和工會的狀況，也讓公司感到不安。工會要求旅行去年秋天的勞資協議，否則將舉行罷工。

同時之間，一群股東在上周於法院起訴了Stellantis，稱公司隱瞞了庫存上升和其它弱點，欺騙了他們，隨後公佈令人失望的報，導致股價下跌，造成他們的損失。