IKEA大台北地區4間分店（新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店）於8月21日至9月4日聯合舉辦「大台北新裝慶」活動，活動期間卡友只要單筆消費滿2688元，即可兌換限量「藍寶包」，每人限兌換乙個，送完為止。
此外，IKEA還加碼推4大好康優惠，包含KIVIK布沙發全系列9折、指定精選商品2件享85折、METOD系列含指定高櫃櫃框的電器櫃滿額就送市價1399元的電磁爐，還有熱門暢銷的RASKOG推車搭配TROFAST土耳其藍分隔收納托盤享優惠。
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